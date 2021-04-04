Релиз экранизации «Мортал Комбат» перенесен на 23 апреля

Москва, 4 апреля. Кинокомпания Warner Bros. изменила дату премьеры экранизации культовой игры «Мортал Комбат» с 16 апреля на 23 число месяца.

Решение о переносе на неделю было принято по причине выхода фильма «Годзилла против Конга». Киностудия решила подарить возможность новой ленте завоевать признание зрителей.

Кресло продюсера «Мортал Комбат» занял австралиец Джеймс Ван, известный по своим работам в «Пиле» и «Астрале». Новинку можно будет посмотреть как в кинотеатрах, так и на стриминговой платформе HBO Max.

Фильм «Годзилла против Конга» уже успел набрать немалую популярность и положительные отзывы критиков и кинолюбителей. Еще до выхода картины ее трейлер за пять дней смог собрать целых 40 миллионов просмотров.