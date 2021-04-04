Японские медики назвали четыре условия снижения риска подагры на 77%

Токио, 4 апреля. Четыре полезные привычки могут предостеречь мужчин от появления подагры. Об этом свидетельствует исследование, которое было опубликовано в японском журнале.

Медики изучили состояние здоровья около 45 тысяч мужчин и выяснили, что снижение веса, отказ от алкоголя, мочегонных средств и правильное питание могут уменьшить риск возникновения подагры более чем на 70%. В частности на развитие заболевания влияет ИМТ (индекс массы тела).

Принимая во внимание четыре вышеперечисленных фактора риска, ученые определили, что наименьший риск подагры был у людей, чей ИМТ не превышал 25 единиц, и кто отказался от алкоголя и мочегонных препаратов. Кроме того, была выявлена польза DASH-диеты, которая предполагает большое употребление клетчатки, минералов и белка при сокращении в рационе продуктов с насыщенными жирами.

Пытаясь снизить массу тела, не стоит спешить. Резкая потеря килограммов может навредить здоровью. В норме человек может терять от 0,5 до одного килограмма в неделю.