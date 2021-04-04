Кинолог Голубев перечислил способы вывести собаку из депрессии

Москва, 4 апреля. Собаку необходимо окружить заботой и лаской, если она внезапно впала в депрессию. Однако в некоторых случаях не стоит проявлять к животному слишком активные чувства.

Питомец может впасть в депрессию из-за длительной разлуки или смерти хозяина. В такие моменты необходимо быть рядом с любимцем и дарить ему тепло, но и не навязываться, не заставлять его играть и тренироваться, заявил кинолог Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.

При расставании лучше оставить животному вещь с запахом того человека, по которому собака скучает. Вывести из депрессии поможет и прогулка по интересным местам. Свою роль в спасении могут сыграть пищащие игрушки и лакомства.

Если эти советы не помогают, необходимо показать собаку специалисту. Отказ питомца от еды и прогулок из-за тоски может привести к смерти.

Ранее кинолог Владимир Голубев предостерег от опасных трюков с собаками ради лайков. По словам специалиста, это может закончиться летальным исходом для домашнего питомца.