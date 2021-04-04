Стали известны самые популярные настольные игры в России

Москва, 4 апреля. Наибольшей популярностью у россиян пользуется настольная игра «Дженга». Такой вывод сделали аналитики онлайн-ретейлера Ozon.

«Дженга» является игрой на координацию движений, суть которой состоит в поочередном вытаскивании деталей из башни. Согласно данным Ozon, за 17 лет «Дженга» стала абсолютным лидером по продажам, оторвавшись от второго и третьего места в три раза.

Второй по популярности стала игра на подбор ассоциаций «Имаджинариум». Третью позицию заняла игра на составление слов «Эрудит», а четвертое — «Кто я». Пятое и шестое места достались стратегиям «Эволюция» и «Монополия». Также в список самых популярных «настолок» попали «Мафия», «Уно» и «Экивоки».

Настольные игры считаются не только веселым времяпрепровождением в кругу семьи или друзей, но и помогают развивать мелкую моторику, творческое мышление и сосредоточенность. Популярность такого полезного досуга даже натолкнула разработчиков в Прикамье создать собственную «настолку».