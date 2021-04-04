Экс-возлюбленная Неймара борется за внимание Тимати на шоу «Холостяк»

Москва, 4 апреля. Екатерина Сафарова, присоединившаяся к шоу «Холостяк» в четвертом выпуске, судя по всему может составить конкуренцию главной звезде программы — Марии Вебер.

На протяжении 10 лет Екатерина жила в испанской столице — Барселоне. Модель свободно владеет испанским и английским языком, также она пользуется популярностью на телевидении и в социальных сетях. Известно, что она участвовала в реалити-шоу на испанском ТВ «Остров искушений». Ее профиль в Instagram насчитывает более 800 тысяч фолловеров.

В 2020 году мировые медиа сообщали, что у Екатерины была романтическая связь с известным футболистом нападающим ПСЖ Неймаром. Их совместные фото опубликованы в соцсетях у Сафаровой, а журналисты не единожды замечали их вдвоем. Несмотря на это, спортсмен утверждал, что любви нет и со знаменитостью они «просто друзья».

Таблоид The Sun, ссылаясь на приближенные к Екатерине источники, сообщал, что у модели и футболиста все же был роман. Известно, что Сафарова также приходила на матчи Неймара во Франции, а в феврале была приглашена на празднование дня рождения футболиста.

В последнем выпуске «Холостяка», Сафарова призналась, что шла на шоу для того, чтобы сходить на свидание с Тимуром Юнусовым, известным как Тимати. Модель встретилась с главным российским холостяком наедине уже на следующий день.

Ранее рэпер Тимати в эфире телепередачи «Холостяк» случайно раскрыл свой настоящий рост. Он был поражен ростом участницы шоу Алисы Грабовой, которая при своих 180 сантиметрах оказалась заметно выше рэпера.