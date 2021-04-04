Производство вакцины AstraZeneca на заводе в США прекращено

Балтимор, 4 апреля. Ошибка при производстве вакцины от коронавируса AstraZeneca компании Johnson & Johnson на американском заводе стала причиной прекращения ее производства.

Газета New York Times сообщила, что в будущем предприятие Emergent BioSolution будет заниматься только выпуском однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson. Такое решение принято для избежания смешивания ингредиентов препаратов.

Ранее фабрика выпустила 15 млн до вакцин, которые оказались просроченными из-за халатности работников. По информации Forbes, сотрудники предприятия перепутали ингредиенты препарата при производстве.