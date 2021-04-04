Автоэксперты сообщили о росте цен на поддержанные машины в России

Москва, 4 апреля. Стоимость поддержанных машин от разных производителей выросла на российском рынке. Об этом сообщают аналитики «Авто.ру» в своем материале.

При перепродаже автомобиля не все модели становятся дешевле. Например, цена Kia Picanto на вторичном рынке выросла на шесть процентов по сравнению с 2017 годом, когда эти модели были совсем новыми. Такая же ситуация наблюдается и с другими автомобилями.

Кроссоверы Mazda CX-5 подорожали на пять процентов, Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado — выросли в цене на четыре процента. Незначительно увеличилась стоимость Hyundai Creta — на два процента, пишет в своем материале газета «Известия».

Ранее эксперты «Авто.ру» рассказали о безобидных поступках за рулем, которые подразумевают штрафы. Например, обычное «подмигивание» дальним светом наказывается «рублем».