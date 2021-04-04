Пять человек пострадали при стрельбе у бара Алабамы

Таскалуса, 4 апреля. Пятеро жителей штата Алабама (США) пострадали при стрельбе у бара, передает телеканал CNN со ссылкой на информацию от полиции.

На данный момент известно о как минимум о пяти пострадавших. Происшествие случилось ранним субботним утром в западном регионе штата, в городе Таскалуса. Стрельба произошла на парковочной стоянке у заведения. Пострадавшие были доставлены в госпиталь.

Полиция занимается проверкой этого инцидента. Сообщается, что уже задержаны несколько подозреваемых.

Органы полиции США 2 апреля также заявляли, что при стрельбе у Капитолия пострадали три человека. Преступник попытался протаранить ограду американского конгресса.