Американские медики раскрыли диету долголетия

Вашингтон, 4 апреля. Увеличить продолжительность жизни можно с помощью правильного рациона. Ученые советуют пять раз в день употреблять овощи и фрукты.

Три приема овощей и два приема фруктов в день снижает риск возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. К таким выводам американские медики пришли, основываясь на результатах 30-летнего мониторинга более 100 тысяч взрослых.

Ученые также собрали информацию о количестве потребленных фруктов и овощей, сопоставив с показателями смертности из 26 разных исследований. В исследовании принимало участие приблизительно 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Анализ показал, что ежедневное потребление около пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти, но употребление более пяти порций не снижает риск.

Медики подчеркивают, что не все овощи полезны для ежедневного употребления и дают эффект «долголетия». В кукурузе, картофеле, горохе, которые содержат высокий процент крахмала, нет факторов, снижающих риски смертельных заболеваний.

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