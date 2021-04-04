Российские космонавты устранили три потенциальных утечки воздуха на МКС

Москва, 4 апреля. Российский космонавт Сергей Рыжиков, который находится на Международной космической станции, ликвидировал места утечки воздуха в модуле «Звезда», рассказал источник.

Три потенциальных утечки воздуха были заделаны герметиком. В ближайшее время планируется проверка герметичности промежуточной камеры «Звезды», чтобы понять, помогла ли проделанная работа устранить утечку воздуха, передает РИА Новости.

Небольшая утечка была зафиксирована в сентябре 2019 года. В марте она была заделана. Однако утечка воздуха не прекратилась, хоть и стала меньше.

Ранее специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» была завершена состыковка пилотируемого корабля «Союз МС-18» и переходного отсека ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре. Запуск летательного аппарата намечен на 9 апреля.