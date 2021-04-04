Продукты-полуфабрикаты могут повысить риск развития рака

Москва, 4 апреля. Консервирующий состав полуфабрикатов может содержать до 2000 непроверенных химических веществ. Их употребление пагубно сказывается на здоровье человека.

Об этом сообщают ученые из Некоммерческой рабочей группы по охране окружающей среды и общественного здравоохранения (EWG). Вещество бутилгидроксианизол (Е320), которое часто добавляют в жирную пищу, при взаимодействии с нитратами может повысить риск развития рака.

Сушеные водоросли и рыба содержат в себе гуанилат динатрия (Е627). Благодаря этой добавке улучшаются вкусовые качества продуктов. Ее не рекомендуется употреблять людям, которые страдают подагрой или мочекаменными болезнями, сообщает Food News.

Вещество натамицин (Е235) часто добавляют в сыры и колбасы для поддержания свежести изделий. По мнению некоторых ученых, эта добавка способна повлиять на образование проблем с желудочно-кишечным трактом.

Врач-нефролог Людмила Артюхина недавно рассказала о продукте, который в большей степени может нанести вред почкам. По ее словам, необходимо ограничить потребление поваренной соли.