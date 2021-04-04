Глава Якутии мечтает увидеть гуляющих по тундре живых мамонтов

Якутск, 4 апреля. Разгуливающих по тундре мамонтов в скором времени надеется увидеть глава Якутии Айсен Николаев. Об этом он рассказал на конференции с президентом РАН Александром Сергеевым.

Руководитель региона объясняет свое желание тем, что технологии в современном мире развиваются очень быстро. Он не исключает вероятность, что в скором времени появится возможность клонирования мамонтов.

«Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре», — поделился мнением Николаев на конференции в Международном мультимедийной пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его мнению, главной задачей в исследовании древних животных является нормативно-правовое урегулирование добычи мамонтовой кости. Айсен Николаев считает, что данная сфера будет приносить значительные средства в бюджет государства и субъекта. Соответствующий законопроект уже внесли в Государственную думу.

Группе российских ученых недавно удалось восстановить ДНК нового вида мамонта из Якутии возрастом более миллиона лет. Древнего гиганта изучают работники центра «Вектор» и Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.