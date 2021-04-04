Нумеролог Кузденбаева оценила шансы на возвращение Заворотнюк в кино

Москва, 4 апреля. Российская актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отпраздновала 50-летний юбилей. Согласно сообщениям СМИ, праздник артистка была вынуждена проводить в инвалидном кресле на фоне непростой борьбы с раком.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева уверена, что Заворотнюк сможет вернуться не только к полноценной жизни, но и на сцену. По ее мнению, главной проблемой актрисы является недостаток энергии. Нумеролог говорит, что Заворотнюк постоянно нуждается в энергетической подпитке.

При этом Кузденбаева подчеркнула, что в целом здоровье артистки более чем крепкое. Специалист связывает совпадение болезни с жизненным спадом, который якобы начался у звезды «Моей прекрасной няни» в 48 лет.

«Для Насти главное — пройти испытание ближайшего года. Уже в 2022 году должен начаться подъем, в ее программе написана слава. А это значит, что есть даже надежда на ее возвращение, она еще будет востребована в своей профессии», — сказала Кузденбаева в беседе с «Комсомольской правдой».

Нумеролог назвала Заворотнюк «сильной личностью с волевым характером».

«Заворотнюк стойко борется за жизнь, поскольку знает, что все будет хорошо. Для нее главное — не унывать, так что жажда жизни непременно ее спасет», — резюмировала Клара Кузденбаева.

Ранее шансы Заворотнюк вернуться в кино оценил член-корреспондент РАН Петр Чумаков. По его прогнозу, актриса вряд ли сможет играть большие роли, однако осилит эпизодические.