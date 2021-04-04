Тысячи сельдей выбросило на берег на побережье Сахалина

Владивосток, 4 апреля. Побережье в Холмском районе недалеко от сел Симаково, Яблочное и Антонова море усыпало сельдью. Об этом рассказали очевидцы.

В социальных сетях сахалинцы делятся видео, на которых запечатлено огромное количество рыб на сахалинском побережье. Местные жители радовались такой удачи и собирали сельдь голыми руками.

В это время рыба идет на нерест. По мнению ихтиолога Натальи Володькиной, выброс рыб на берег не связан с каким-то аномальным явлением.

«Видимо, слишком близко к берегу подходят, когда идет миграция. Поскольку рыба слабенькая, ее волной и выбрасывает», — поясняет она в интервью РИА «Сахалин-Курилы».

Недавно медики рассказали, что употребление в пищу рыбы жирных сортов благотворно влияет на оболочки нервных волокон. Кроме того, продукт может помочь в предотвращении развития склероза.