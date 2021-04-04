Госдума рассмотрит предложение о создании банка экстремистских данных в РФ

Москва, 4 апреля. Правительство России выступило с инициативой создать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов для оперативно-розыскных мероприятий.

Портал может помочь в ведении следственных действий, которые проводят для противодействия экстремистской деятельности, и организации профилактических мероприятий, передает «Парламентская газета». Ответственность за оперирование предлагают возложить на министерство юстиции.

Госдума рассмотрит инициативу на весенней сессии в первом чтении. В случае ее одобрения закон вступит в силу в течение года со дня обнародования документа.

Госдума ранее приняла проект о блокировке данных с оправданием экстремизма и терроризма в интернете. Окончательное решение примет генпрокурор РФ или его заместитель.