Гузеева опубликовала фото со стрижкой под мальчика

Москва, 4 апреля. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в последнее время стала делиться архивными снимками в Instagram. На этот раз она показала себя в молодости с короткой стрижкой.

Звезда шоу «Давай поженимся!» Гузеева на снимке позирует с актрисой Еленой Кореневой. Обе знаменитости изображены с короткими стрижками «под мальчика».

«Я помню, как меня переродил фильм «Романс о влюбленных» и прекрасная Елена — фантастическая актриса. Разве я могла тогда подумать, что буду вот так близко с кумирами. Благодарю судьбу», — подписала фото телеведущая.

Подписчики оценили фотографию, оставив множество положительных комментариев. Публикация собрала почти 30 тысяч лайков.

«Какая вы красивая, вам идет такая прическа», — написала поклонница. «Вам очень идет короткая стрижка!» — отметил подписчик. «Какие волшебно красивые. И сейчас безумно красивые, просто немного другие», — прокомментировал фолловер.

Помимо этого снимка, фанаты Гузеевой уже успели увидеть из коллекции старых альбомных фото изображения звезды с исполнителями Надеждой Бабкиной, Николаем Расторгуевым, Аликой Смеховой. В одном из постов актриса призналась, что жалеет об уходе эпохи фотокарточек. Сейчас все цифровое, и у современного поколения нет возможности держать в руках прошлое, считает актриса.

Поклонников особенно впечатлила публикация с Гузеевой с молодой певицей Надеждой Бабкиной. Фанаты отметили жизнерадостность и открытость звезд на снимке.