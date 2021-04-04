Нарушения перемирия в Донбассе вызвали обеспокоенность у ФРГ и Франции

Париж, 4 апреля. Германия и Франция встревожились из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Также государства указали на необходимость прекратить эскалацию конфликта.

Такое заявление сделали глава МИД Германии Хайко Мааса и его коллега из Франции Жан-Ив Ле Дриан. Обе стороны подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией в Донбассе, пишет RT.

С 27 июля 2020 года на территории Донбасса были введены дополнительные меры по контролю за соблюдением перемирия. Они предполагают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и ведение огня.

Несмотря на это, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне нанесли удар по жилому району населенного пункта Александровское. Атака была совершена с помощью беспилотника с закрепленным на нем взрывным устройством. Итогом нападения стала гибель пятилетнего ребенка. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после такой трагедии Украина не имеет права находиться в Совете Европы.