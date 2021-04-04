Изменение климата может затронуть сельскохозяйственное производство

Москва, 4 апреля. Россия и другие страны должны принять меры по предотвращению проблем, вызванных изменением климата. К такому выводу пришли опрошенные журналистами эксперты.

Исследование ученых из Корнеллского университета показало, что с 60-х годов сельскохозяйственное производство сократилось на 21%. Одной из ключевых причин такой динамики стали климатические изменения.

Выводы ученых прокомментировал глава Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов в беседе с «Газетой.ru». Он считает, что новых технологий и инвестиций в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур уже недостаточно, в связи с чем Россия должна принять новые меры. По словам Сафонова, в ближайшие 20 лет урожайность может упасть еще на 20%.

Сейчас в России ведется активная разработка мер по снижению выбросов углекислого газа и защите окружающей среды. В ноябре прошлого года президент Владимир Путин поручил кабмину обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% по сравнению с 1990-м годом. До 2050 году Правительству РФ поручено разработать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов.

На Украине ранее зафиксировали снижение объемов зерна в национальных запасах. Статистика показывает, что сейчас страна имеет 15,9 млн тонн зерна, что на 2 млн меньше прошлогодних показателей.