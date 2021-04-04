Раритетный картридж Super Mario был продан в США за рекордную сумму

Вашингтон, 4 апреля. Картридж видеоигры Super Mario Bros. 1986 года ушел «с молотка» за рекордные 660 тыс. долларов. Об этом сообщили на аукционе Heritage Auctions.

Сумма, выложенная за видеоигру, побила предыдущий рекорд. В 2020 году такой же картридж был продан за 114 тыс. долларов. Вместе с тем цена, по которой был выкуплен экземпляр, стала рекордной на рынке видеоигр, подчеркнули в Heritage Auctions.

Картридж сохранился в идеальном состоянии, так как был запечатан в пластиковую упаковку. По информации Associated Press, игра стала рождественским подарком, однако по каким-то причинам осталась лежать в ящике стола и была обнаружена лишь в 2021 году.

Ранее Мюнхенская галерея организовала аукцион, на котором были выложены различные предметы из фильмов. Среди них оказался молот Тора и бузинная палочка из «Гарри Поттера».