«Разваленная телега»: Аршавин высказался о ситуации в «Краснодаре»

Москва, 4 апреля. Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин обсудил в эфире телеканала «Матч ТВ» обстановку в футбольном клубе «Краснодар».

Он выразил свое разочарование по поводу последних результатов команды и ситуации в целом. Происходящее экс-футболист «Зенита» назвал «разваленной телегой», пишет RT.

«Все вроде красиво строилось — и развалилось в один сезон», — заявил Аршавин.

По мнению Аршавина, к воспитанникам «Краснодара» не проявляют должного внимания, а легионеры не показывают тот уровень, который должны. Существует неразбериха и растерянность внутри коллектива, подчеркнул бывший российский футболист.

На фоне провального выступления «Краснодара» в отставку подал главный тренер команды Мурад Мусаев. Это случилось после разгромного домашнего поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5.