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Канадца чуть не забили насмерть велосипедом за критику масочного режима

Канадца чуть не забили насмерть велосипедом за критику масочного режима

Канадец Александер Лазарев жестоко поплатился за свое скептичное отношение к масочному режиму. Мужчина стал жертвой агрессивного прохожего, который разбил велосипедом окно его автомобиля.

«Когда люди начинают бить стекла вашей машины за то, что вы сказали несколько слов», — написал Лазарев в Facebook, опубликовав соответствующую видеозапись.

Александер Лазарев участвовал в акции против масочного режима в Ванкувере. Он использовал мегафон, чтобы донести свою позицию окружающим. Однако мнение человека, решившего открыто возразить властям, не нашло отклика у канадцев. Прохожий мужчина вооружился велосипедом и начал атаковать им Лазарева.

«Вам никогда ни в чем не лгали — правительство вас любит, — огрызается Лазарев на камеру, прежде чем насмешливо похвалить собравшихся зевак за «соблюдение» изоляции. — Поздравляю вас с тем, что вы следуете нарративу, доверяете новостям и ни в чем не сомневаетесь».

Он открыто заявил, что действия властей являются «психологической операцией», которая основана на страхе, а не на реальном положении дел. Свободное выражение непопулярного мнения возмутило канадцев. Один из прохожих вооружился велосипедом и начал атаковать им машину Лазарева. Мужчина не останавливался до тех пор, пока не разбил стекло автомобиля.

«Вот что ты получаешь за то, что пытаешься разбудить людей», — сказал Лазарев в конце видеоролика.

Местная полиция сообщила, что агрессивному велосипедисту предъявлено обвинение в хулиганстве и нападении с применением оружия.

Недавно стало известно, что Корнеллский университет в США теперь обязывает вакцинироваться от COVID-19 сотрудников и студентов, которые вернутся в кампусы на осенний семестр. Американские журналисты считают, что это может быть первым шагом к принятию «ковидных» паспортов и возможной сегрегации граждан.

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