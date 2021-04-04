Водителям с грязными номерами на автомобиле напомнили о санкциях

Москва, 4 апреля. Весной номера многих автомобилей загрязняются. Но нарушителей ПДД от наказаний это не спасет, рассказал автоэксперт Эльдар Тузмухаметов.

Современные камеры фотовидеофиксации способны распознать номер автомобиля, даже если он покрыт грязью. Система распознает модель и марку автомобиля, а затем сопоставляет с базой зарегистрированного транспорта, объяснил специалист в беседе с радио Sputnik.

«Если на загрязненном номерном знаке различается рельеф символов, камера прочитает номер по рельефу с помощью встроенной инфракрасной подсветки», — объяснил Тузмухаметов.

Водитель не сможет избежать наказания, даже если камера не распознает рельеф номера. На ближайшем посту ДПС автолюбителю могут выписать штраф от 500 до 5000 рублей. Максимальную сумму придется выплатить, если цифры запачканы специально.

Кроме штрафов владельцам автомобилей с грязными номерами могут запретить выезжать на платные трассы. Соответствующее постановление готовит Министерство транспорта Российской Федерации.