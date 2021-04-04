Волочкову в майке без нижнего белья назвали «здоровенным дядькой»

Москва, 4 апреля. Балерина Анастасия Волочкова снова стала объектом обсуждения в Сети. На этот раз в Instagram появилось фото артистки в невыгодном ракурсе из-за чего Анастасию назвали мужчиной.

Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал на своей странице в соцсети снимок Волочковой, проводящей время на празднике в детском парке. На фото балерина предстала не в привычных роскошных нарядах и высоких каблуках. Артистка надела открытую майку оранжевого цвета, которая обнажила плечи балерины, и желтые лосины.

«Внимание родителей! В детском парке замечен мужик, выдающий себя за известную в прошлом балерину. Дети напуганы, многие наделали в штаны, орут. Я тоже напуган!» — подписал снимок Солнцев.

Свой текст экс-участник реалити-шоу сопроводил хештегом #чувырла. Подписчики Рустама подхватили его шутку и оставили много ироничных и откровенно злых комментариев в адрес бывшей примы Большого театра.

«Тестостерон полез! Всегда была здорова, а сейчас и вовсе дядька здоровенный», — написал юзер.

«Павший лебедь?» — добавил другой.

Однако многие не согласились с мнением Солнцева и злопыхателей. Поклонники встали на защиту Волочковой, отметив, что у каждого человека бывают неудачные снимки, а Анастасия находится в прекрасной физической форме.

Накануне Волочкова продемонстрировала свою фигуру во всей красе. Артистка выложила фотографию в своем профиле Instagram, где показала знаменитый шпагат в купели. На этот раз артистка вместо бикини выбрала банный веник.