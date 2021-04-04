Россия может подключиться к механизму распределения вакцин COVAX

Женева, 4 апреля. Россия заинтересованна в участии препарата «Спутник V» в механизме распределения вакцин COVAX. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении Всемирной организации здравоохранения.

Отвечает за продвижение отечественной разработки на международный рынок Российский фонд прямых инвестиций. Для включения в систему вакцина должна пройти процедуру сертификации ВОЗ и войти в перечень рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях — EUL. Готовность Москвы к подключению к механизму COVAX подтвердил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Заявка на включение в список EUL «Спутника V» направлена в ВОЗ и находится на рассмотрении. Работа, насколько нам известно, продвигается. Надеемся в скором времени услышать хорошие новости», — отметил он в беседе с «Известиями».

В рамках COVAX вакцину от коронавируса в скором времени получит Сирия. Вместе с поставками из Женевы в республику доставят препараты из России и Китая. COVAX — глобальная инициатива, направленная на обеспечение стран с ослабленными системами здравоохранения необходимыми медикаментами для борьбы с COVID-19.