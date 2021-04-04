Правительство расширит список расследуемых СК РФ преступлений

Москва, 4 апреля. Следственный комитет РФ займется расследованием преступлений, совершенных должностными лицами органов принудительного исполнения наказаний. Решение вступает в силу 4 апреля.

Соответствующий документ разработан Правительством России. Он предполагает внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и расширяет список преступлений, предварительное следствие по которым ведет СК РФ. Речь идет о преступлениях, в которых в качестве обвиняемой или пострадавшей стороны выступают сотрудники органов принудительного исполнения наказаний, передает «Парламентская газета».

Изменения не распространяются на преступления, выявленные Федеральной службой безопасности. В таких случаях предварительное следствие могут вести только следователи ФСБ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее анонсировал кадровые изменения в силовой структуре. В ближайшие 70 дней руководство СК примет решение о назначении силовиков на новые должности.