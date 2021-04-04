Американцы вслед за россиянами признали Путина самым привлекательным мужчиной в РФ

Вашингтон, 4 апреля. Иностранные СМИ заинтересовали результаты опроса сервиса SuperJob среди россиян, касающиеся выбора самого привлекательного мужчины в стране.

В России первое место Путину отдали 18% мужчин и 17% женщин. Участие в опросе приняли 1000 человек.

Новость заинтересовала New York Times и The Moscow Times. Издания обнародовали свои итоги аналогичного голосования, победителем которого вновь стал президент России Владимир Путин. Американцы начали активно обсуждать эту новость и признали, что с российским лидером действительно трудно тягаться.

«Такой человек, как Путин по-прежнему №1 во всех чартах», — отметил юзер.

«Ни актеры, ни спортсмены, ни другие политики не могут сегодня соревноваться с Путиным», — заявил пользователь Сети.

Второе место в рейтинге привлекательности россияне отдали актеру Дмитрию Нагиеву. Третье место заняли его коллеги Константин Хабенский и Данила Козловский.