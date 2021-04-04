Новые выплаты россиянам могут анонсировать на заседании Федерального собрания

Москва, 4 апреля. Анонс индексации выплат работающим пенсионерам может произойти на предстоящем заседании Совета Федерации в апреле. Так думают депутаты Госдумы и сенаторы.

Сенатор Сергей Леонов заметил, что на последней встрече с лидерами фракций депутаты ЛДПР предложили ввести индексацию. По его словам, если партия говорит об этом вслух, то какие-то решения готовятся, передает URA.RU.

«Вероятно, (в послании Федеральному собранию. — Прим. ФАН) будут изменения в пенсионном законодательстве. Имею в виду, индексацию пенсий работающим пенсионерам», — предположил сенатор.

На введение новых выплат рассчитывает также депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Он убежден, что о них президент расскажет в своем апрельском послании Федеральному Собранию. О каких конкретно выплатах идет речь, парламентарий не уточнил.

Недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль скоро сообщит о дате послания президента Федеральному Собранию. В рамках ежегодного обращения Владимир Путин выразит направление развития страны на ближайшую перспективу.