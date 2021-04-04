Бузова резко ответила на выпады ее экс-супруга Тарасова

Москва, 4 апреля. Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов несмотря на давнее расставание продолжают выяснять отношения. Звездная певица отреагировала на выпады экс-супруга.

Бузова ранее признавалась, что не жалеет о своем прошлом. По ее словам, брак с Тарасовым был важной вехой в ее жизни. Она была окружена любовью и отвечала супругу взаимностью. Однако семейная идиллия была скоротечна. Тарасов недавно признался, что с Бузовой ему было тяжело, а на их отношения давила публичность.

Певица сочла высказывания футболиста нелепыми на фоне его нынешнего брака с моделью Анастасией Костенко. Они воспитывают двоих дочерей и часто публикуют совместные снимки в Instagram, выставляя личную жизнь на общественное обозрение.

«В своем глазу бревна не видишь… У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны», — ответила Бузова на выпад Тарасова.

При этом знаменитость рассказала, что первые шаги в своей музыкальной карьере начала делать еще будучи в браке с Тарасовым. Однако супруг не поддерживал амбиций Бузовой.

«Мало кто знает, что карьера моя началась не после развода. Я песню записала еще находясь в браке. Я счастлива была тогда и трек был про любовь. Хотя, муж мне говорил: «Зачем тебе это надо? Это бред»», — говорит она.

Бузова и Тарасов вступили в брак в 2012 году. Их отношения продлились пять лет. После расставания Ольга сосредоточилась на музыкальной карьере и стала влиятельной фигурой отечественной поп-сцены.

На днях Бузова похвасталась перед поклонниками роскошным вечерним нарядом. Фото вызвало не столько комплименты и похвалу, сколько споры о «беременности» звезды.