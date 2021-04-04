Тимати проговорился о своем настоящем росте в шоу «Холостяк»

Москва, 4 апреля. Тимати стал главным героем телевизионного проекта «Холостяк». За внимание рэпера сражаются 15 девушек.

В четвертой серии шоу случился неожиданный поворот — прибыли сразу три новые участницы. Оказалось, что девушки не могли добраться до Москвы из-за коронавирусных ограничений. Поэтому им пришлось лететь в Дубай, куда Тимати отвез остальных претенденток на роль своей избранницы.

Среди новичков — 22-летняя модель из Лондона Алиса Грабовая. За свою модельную карьеру она успела посотрудничать с такими модными брендами, как Louis Vuitton, Chanel, Dior. На данный момент девушка пробует себя в качестве ивент-менеджера в свадебном агентстве.

Тимати был поражен ростом Алисы. Модель с ростом 180 сантиметров оказалась заметно выше звездного холостяка.

— Я всегда считал, что мой рост — 175 сантиметров. Давай померимся, — предложил рэпер. — Ты комплексуешь, когда девушка выше тебя? – спросила Алиса. — Нет, просто интересно, — ответил холостяк.

По итогам проекта Тимати должен выбрать из участниц ту, которая понравилась ему больше всего и подарить ей кольцо.

Другую участницу «Холостяка» Марию Вебер начали сравнивать с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. Девушка ответила, что обладает особой индивидуальностью и ей смешно слышать заявления о своей схожести с бывшей рэпера. При этом фанаты шоу, которые принялись изучать фотографии в соцсетях всех участниц, пришли к выводу, что у Вебер наибольшие шансы на победу.