Киев, 4 апреля. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обратился в ОБСЕ с требованием исключить из процесса представителя ДНР Майю Пирогову.

Ответственность за реализацию мер политик возложил на модератора от европейской организации Хайди Грау. При этом он отказался уточнять причину порыва. Бывший президент Украины не осведомлен относительно появления Пироговой на запланированном заседании ТКГ. Ранее появилась информация о ее заболевании.

«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период», — отметил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Со стороны Киева неоднократно предпринимались попытки саботировать переговоры по ситуации в Донбассе. Случаи «выдавливания» неугодных участников процесса осудил пресс-секретарь делегации ДНР в ТКГ Владислав Московский. Он настоял на отказе Украины от подобных политических инструментов.

Обстановку в регионе с председателем ОБСЕ Анн Линде обсудил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В разговоре министр заявил об «усилении Россией войск на границе» и призвал «демотивировать Москву».

При этом Россия не раз выражала обеспокоенность относительно ситуации в Донбассе. Уже семь лет на территории Украины идет война. Поводом для конфликта послужил ввод Киевом войск в регион, жители которого провозгласили себя независимыми после антиконституционного государственного переворота в стране.