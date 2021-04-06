Семиклассница порезала одноклассника «бабочкой» на перемене в пензенской школе

Пенза, 6 апреля. Поножовщина произошла в Центре образования №1 города Пензы. Юная школьница ударила ножом сверстника в ответ на просьбу не играть с опасным предметом. Об этом ФАН сообщила уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«Между двумя обучающимися образовательного центра произошел конфликт. На этой почве девочка ударила ножом мальчика. Он сейчас находится в больнице», — рассказала Елена Столярова.

Подробностями происшествия с ФАН поделился ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области Олег Бабкин.

«Девочка с крайне неустойчивой психикой. Учится в седьмом классе. У нее проблемы медицинского характера. На перемене она сидела за партой и играла с ножом типа «бабочка». К ней подошел одноклассник и сделал ей замечание по этому поводу. Поскольку девочка отличается вспыльчивым характером, она ударила его в ответ ножом. Мальчик доставлен в областную детскую больницу и прооперирован, сейчас ему ничего не угрожает. Девочка в настоящий момент находится дома», — уточнил Олег Бабкин.

Сейчас в образовательном учреждении работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

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