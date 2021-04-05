Пенза может стать «Городом трудовой доблести»

Пенза, 5 апреля. Жителей города Пензы призывают принять участие в сборе подписей за присвоение областному центру почетного звания «Город трудовой доблести».

Данную идею поддержал и врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. В ходе заседания с членами регионального правительства он сообщил, что считает Пензу достойной такого статуса.

«Считаю, что Пенза заслуживает почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках Пензы, не щадя своих сил, работали десятки тысяч людей, в том числе подростки и женщины. Пензенцы производили орудия, снаряды, мины, бомбы. Выпускали знаменитую «Катюшу», миномёты, взрыватели и прицелы, приборы управления зенитными орудиями. Только на заводе имени Фрунзе было изготовлено более ста одиннадцати миллионов взрывателей для артиллерии и минометов. Ими был оснащён каждый шестой советский снаряд, произведенный в годы войны», — заявил исполняющий обязанности главы региона.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» было утверждено по инициативе Владимира Путина в 2020 году. Экспертным заключением Российской академии наук Пенза была включена список возможных кандидатов на этот статус. Электронный сбор подписей будет организован с 6 по 30 апреля 2021 года.

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