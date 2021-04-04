Эмбер Херд надела обтягивающий костюм в знак поддержки фильма Зака Снайдера

Лос-Анджелес, 4 апреля. Исполнительница роли Меры в киновселенной DC Эмбер Херд опубликовала пикантное видео в Instagram с поддержкой «Версии Снайдера» фильма «Лига Справедливости».

В ролике девушка примеряет костюм своей героини. Завершилось видео пикантной позой Эмбер. Она наклонилась за упавшим предметом и продемонстрировала фанатам свою выдающуюся часть тела. Также Херд поддержала режиссера Зака Снайдера, который недавно выпустил свою версию «Лиги справедливости», оставив под постом хештеги #snydercut и @hbomax.

«Небольшая иллюстрация жизни на съемках от Меры. Это мой тысячный пост в Instagram. Она прекрасна и грациозна», — подписала пост звезда.

После многочисленных скандалов о разводе с актером Джонни Деппом, зрители требовали снять Эмбер Херд с роли в фильме «Аквамен — 2». Фанаты составили петицию и разместили ее на площадке Change. Более 1,8 миллиона человек выступили за «исключение» Херд из фильмов DC. Но студия Warner Bros. проигнорировала данный факт.

В 2020 году в одном из интервью актриса заявила, что не обращает внимания на такие «проплаченные слухи» и ей не терпится приступить к работе над кинолентой.

Недавно американский режиссер Зак Снайдер презентовал расширенную версию блокбастера «Лига Справедливости». ФАН опубликовало топ-10 его лучших фильмов.