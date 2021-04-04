Автомобилям с грязными номерами могут запретить ездить по платным трассам

Москва, 4 апреля. Правительство РФ планирует запретить ездить по платным трассам водителям с грязными или умышленно скрытыми номерами. Соответствующий проект постановления готовит Минтранс РФ.

Сейчас владельцам машин с нечитаемыми номерными знаками запрещено оставлять авто на коммерческих парковках в Москве и Казани. Штраф за непреднамеренно испачканный регистрационный номер составляет 500 рублей. Если водитель целенаправленно пытается скрыть номер, то наказание возрастает до штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишения прав сроком до трех месяцев, пишет «Парламентская газета».

В скором времени владельцев таких машин ждут новые ограничения. Им запретят ездить с нечитаемыми номерами по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и другим трассам с системой безбарьерного проезда free flow.

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