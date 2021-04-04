Вузы США могут не допустить к осеннему семестру отказавшихся от вакцинации студентов

Корнеллский университет в США теперь обязывает вакцинироваться от COVID-19 сотрудников и студентов, которые вернутся в кампусы на осенний семестр. Американское издание The Gateway Pundit пишет, что это опасная тенденция, и все больше учебных заведений последуют примеру Корнелла.

«С недавними объявлениями о расширении прав на вакцину в Нью-Йорке и других штатах и увеличении производства вакцин вполне вероятно, что все члены нашего сообщества смогут получить вакцинацию этой весной или летом, — заявили президент Корнелла Марта Поллак и проректор Майкл Котликофф. — Соответственно, Корнелл намерен потребовать вакцинации для студентов, возвращающихся в Итаку, Женеву и технические кампусы на осенний семестр».

Проректор отметил, что медицинские и религиозные исключения будут приняты, однако они ожидают, что их кампусы и аудитории «будут в подавляющем большинстве состоять из вакцинированных людей».

Администрация президента Джо Байдена сейчас работает над запуском «вакцинных паспортов», чтобы у американцев было подтверждение того, что они привиты. По мнению некоторых чиновников, паспорта вакцин станут ключом к возвращению к нормальной жизни.

При этом команда Байдена утверждает, что федеральное правительство не будет заниматься введением подобных паспортов. Однако этим могут самостоятельно заняться учебные заведения и предприятия. В связи с этим журналисты предупреждают о высоких рисках для непривитых американцев — они не смогут работать, учиться и путешествовать.

Недавно сообщалось, что лоббисты корпорации Johnson&Johnson попросили Белый дом помочь убедить население США в эффективности вакцины от COVID-19 и предоставили бесплатные прививки губернаторам штатов. При этом использование политиков в качестве фигур для продвижения товаров и услуг в США запрещено.