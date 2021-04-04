Актер Артем Тынкасов умер в возрасте 50 лет

Москва, 4 апреля. Ушел из жизни советский и российский актер Артем Тынкасов. За свою карьеру он снялся более чем в десяти фильмах, наиболее известен по роли в картине «Не покидай...» (1989).

Артем Тынкасов закончил обучение в Высшем театральном училище им. Щепкина. После вуза он сразу стал членом театральной труппы «Содружество актеров Таганки». О смерти артиста сообщил директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев на своей странице в Facebook.

«Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать», — сказал Кабешев.

Ранее стало известно о смерти известного грузинского писателя Гурама Дочанашвили. Литератор умер от остановки сердца. Ему было 82 года.