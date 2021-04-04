«Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» в матче АПЛ

Лондон, 4 апреля. «Ливерпуль» крупно переиграл лондонский «Арсенал» в 30-ом туре Английской Премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

Первый тайм закончился нулевой ничьей при преимуществе гостей. Во второй половине игры оборона лондонского клуба сделала несколько ошибок и «мерсисайдцы» дважды распечатали ворота Бернда Лено. На 64-й и 68-й минутах голами отметились португалец Диогу Жота и египтянин Мохамед Салах. Второй мяч на свой счет португальский футболист записал уже на 82-й минуте, поставив точку в матче, пишет RT.

В еще одной встрече 30-ого тура АПЛ «Лестер» принимал «Манчестер Сити». Хозяева ничего не смогли противопоставить подопечным Хосепа Гвардиолы. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.