ВОЗ обновила статистику заболеваний COVID-19 в мире

Женева, 4 апреля. Общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 129 902 402 человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

От последствий COVID-19 в мире с начала пандемии умерло более 2,8 млн пациентов, передает RT. Самая высокая смертность от коронавирусной инфекции зафиксирована в США — свыше 550 тыс. погибших. По числу заболевших Соединенные Штаты также занимают «лидирующую» позицию в мире.

Накануне специалисты ВОЗ опубликовали отчет, в котором сообщается о 659 тыс. новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки. Этот показатель стал рекордным с 17 января 2021 года.