Toyota разработала специальное авто для транспортировки вакцины от COVID-19

Токио, 4 апреля. Toyota и фирма B Medical Systems, производящая холодильное оборудование для медучреждений, представили авторефрижератор, который предназначен для перевозки вакцин от COVID-19.

Новинка сконструирована на базе легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 78 в модификации Troop Carrier с повышенной проходимостью. Автомобиль получил медицинский холодильник, вмещающий 400 доз вакцин. В рефрижераторе постоянно держится температура от двух до восьми градусов по Цельсию — именно такая необходима для того, чтобы вакцина не потеряла своих качеств.

Холодильное оборудование, которое полностью соответствует всем критериям и требованиям ВОЗ, снабдили мощным дополнительным аккумулятором. Он обеспечивает работу холодильника на протяжении 16 часов. Но дополнительный источник питания внедрили на случай внештатных ситуаций, в обычном режиме рефрижератор подпитывается за счет генератора двигателя.

Ранее, компании Tesla и Toyota приступили к обсуждению создания электрического кроссовера. Известно, что переговоры между американским производителем электрокаров и японской маркой начались еще в прошлом году.