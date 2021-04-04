Спасатели локализовали пожар в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 4 апреля. Возгорание на территории складских помещений для хранения бумажных отходов в Нижегородской области локализовано. К этому времени пламя заполонило площадь в 4 тыс. «квадратов».

В мероприятиях по предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий для ликвидации пожара были задействованы 65 человек и 21 единица спецтехники. Локализация открытого горения зафиксирована в 23:57 по московскому времени. Жертв и пострадавших в результате происшествия удалось избежать, передает МЧС России по региону.

В 22:50 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Автозаводском районе. По прибытию спасателей пламя захватило более трех тыс. квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.