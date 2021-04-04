Пушков окрестил песню Манижи «барахлом»

Москва, 4 апреля. Ситуация с отбором талантливых исполнителей в России печальная. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он отреагировал на новость об успехе Ярослава Якубчука, который в британском варианте «Голоса» добился большого успеха и дошел до финала, а в России остался незамеченным. В связи с этим Пушков упомянул песню Манижи, которая примет участие в Евровидении-2021.

«Печально все это. Как и песня Манижи — барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят вовсю. Массовая культура тоже может быть разной. Нам же раз за разом подсовывают, а затем навязывают симулякры», — написал Пушков.

Имам-мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов ранее порекомендовал Маниже заменить песню для участия в конкурсе. Причиной этого он назвал плохие отзывы публики.