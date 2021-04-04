Трансгендерная звезда «Дома-2» закатила скандал из-за такси эконом-класса

Санкт-Петербург, 4 апреля. Скандальная участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Кузнецова, которая раньше была парнем по имени Алексей, закатила скандал в такси. Она хотела добраться из Соснового Бора в Кудрово, однако за ней приехало авто не бизнес-класса, а всего лишь эконом.

«Села в машину и возмутилась. Я была под градусом, так вышло, что случился конфликт. Он начал меня выгонять из машины», — описала Кузнецова перепалку с таксистом в беседе с LIFE.

Сам водитель утверждает, что звезда «Дома-2» позволила себе грубые высказывания в адрес его матери, а также оскорбляла Сосновый Бор и местных жителей, передает StarHit.

Кузнецова в это время активно снимала истории для Instagram, чтобы у таксиста якобы не сдали нервы, и он не вышвырнул ее из машины. Однако в итоге водитель не выдержал и высадил пассажирку в районе поселка Шепелево, предварительно вызвав правоохранителей.

Знаменитость отвезли в отдел, где ей был выписан штраф в размере 500 рублей. При этом звезда «Дома-2» намеревалась написать заявление на таксиста, однако правоохранители его принимать отказались, подчеркнув, что девушка виновата сама.

Это не первый скандал с участием Алены Кузнецовой. В прошлом году против нее было возбуждено дело за оскорбление полицейского. По ее словам, правоохранитель посмеялся, когда узнал, что она трансгендер. Девушка признала, что позволила себе лишнего, однако считает, что полицейский превысил полномочия.