Лондон, 4 апреля. Читателей британского издания Express возмутило текущее положение дел на Украине. В частности из-за обвинений в адрес России в эскалации напряженности в Донбассе.

Пользователи Сети из Великобритании написали под статьей издания большое количество комментариев, в которых довольно резко отреагировали на однобокое освещение ситуации в Донбассе. Комментаторы подчеркнули, что Запад предпочитает не замечать преступления украинских властей, вместо это обвиняя во всем РФ.

«У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими», — написал читатель.

Кроме того, британцы предположили, что Киев погряз в долгах перед Международным валютным фондом (МВФ), не имеет возможности выплачивать проценты по займам и теперь просто пытается отвлечь внимание через эскалацию конфликта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы, после того, как в результате атаки ВСУ в Донбассе погиб пятилетний мальчик. Известно, что ребенок умер в результате атаки беспилотника.