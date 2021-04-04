Альтштейн раскрыл последствия заболевания COVID-19 у привившихся «Спутником V»

Москва, 4 апреля. Примерно 9% вакцинированных «Спутником V» могут заразиться коронавирусом. Однако развитие тяжелой формы болезни в таких случаях исключается, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Не существует вакцины, обеспечивающей защиту от заболевания на 100%. При этом российский препарат сводит к нулю вероятность летального исхода даже в случае инфицирования. Истинное предназначение прививочной кампании заключается в резком сокращении количества зараженных и более легком течении COVID-19, а также снижении смертности, подчеркнул Альтштейн в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Привитые могут заболеть, но очень важно, что они обычно болеют легкой и средней формой болезни. Таким образом, у них очень мала вероятность умереть», — отметил сотрудник Центра им. Гамалеи.

Ранее он рассказал о назальной форме вакцины от коронавируса. По его словам, эффективность такого вида препарата не будет уступать обычному. Сейчас разработка проходит доклинические исследования, пишет RT.