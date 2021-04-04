Малолетняя фанатка аниме покончила с собой в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля. Дядя семиклассницы обнаружил племянницу в состоянии клинической смерти. Врачи не смогли спасти девочку, сообщили российские СМИ.

Погибшая жила с мамой и бабушкой в Пушкине. Школьница увлекалась аниме и уже пыталась покончить с собой. Правоохранительные органы связывают произошедшее с увлечением девушки, отметила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в соцсетях.

«Безусловно, запрет отдельных мультфильмов, программ не поможет уменьшить количество детских суицидов. Они — не первопричина, дело в совокупности негативных факторов. Когда ребенок обращается к фильмам о смерти, это уже последствия», — отметила детский омбудсмен.

Петербургский суд ранее дополнил список запрещенных сайтов с аниме еще 14-ю ссылками. Ролики признали опасными для психики детей и угрожающими нацбезопасности России.