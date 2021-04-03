Британские ученые раскрыли полезные свойства свекольного сока

Лондон, 3 апреля. Свекольный сок оказался одним из самых полезных напитков для пожилых людей. В чем его преимущества, рассказали специалисты из Великобритании.

В свекле содержатся неорганические нитраты, которые при попадании в ротовую полость превращаются в оксид азота. Это соединение помогает регулировать работу кровеносных сосудов. У пожилых людей выработка этого вещества ниже, поэтому когнитивные функции ухудшаются.

Ученые Университета Эксетера провели исследование среди 26 здоровых пожилых людей. Их разделили на две группы, одна из которых в течение десяти дней пила свекольный сок. В результате систолическое артериальное давление снизилось на пять пунктов.

Овощи, в том числе и свекла, богата витаминами, которые важны организму после продолжительной зимы. Весной авитаминоз часто сопровождается ломкостью ногтей и выпадением волос. Чтобы восполнить их запас, в рацион следует включать зелень, фрукты.