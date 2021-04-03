Стало известно имя следующего соперника Александра Волкова в UFC

Лас-Вегас, 3 апреля. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в следующем поединке сразится французским спортсменом Сирилом Гейном.

Журналист издания ESPN Бретт Окамото в своем Twitter-аккаунте сообщил, что этот бой может стать главным событием предстоящего турнира UFC Fight Night. Он пройдет 26 июня в Лас-Вегасе, пишет RT.

Александр Волков провел 41 бой, в которых одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. Его соперник — Сирил Гейн провел восемь поединков и во всех одержал победы.

Недавно стало известно о проведении третьего боя между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Поединок может состояться 10 июля на турнире UFC 264.