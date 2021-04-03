Ангары с макулатурой загорелись в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 3 апреля. Площадь пожара горящих ангаров в Автозаводском районе Нижнего Новгорода составила 3500 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 22:50 по московскому времени. По данным МЧС, горят складские помещения с бумажной продукцией. На месте происшествия работают пожарные бригады. Пострадавших нет.

Недавно сильный пожар произошел в Ленинградской области. По данным спасателей, горело производственное здание в поселке Янино-1. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.