Беременная Джанабаева с новой стрижкой стала копией Варум

Москва, 3 апреля. Певица Альбина Джанабаева удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Артистка предстала с короткой стрижкой и светлыми волосами.

Соответствующий снимок 41-летняя Джанабаева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. На нем звезда запечатлена с короткой рваной стрижкой, а ее волосы окрашены в пепельный блонд. Дополнили образ яркий макияж с темными тенями на глазах и массивные серьги-кольца в ушах.

Фанаты предположили, что в действительности Джанабаева не меняла имидж, а лишь примерила парик. В подписи к публикации певица спросила, стоит ли ей решаться на подобные перемены. Большинство поклонников выступили против короткой стрижки, а некоторые сравнили артистку с певицей Анжеликой Варум.

«Я сначала подумала, что Анжелика Варум, пока не увидела, чей аккаунт», — написала пользовательница.

«Нет! Вам больше идут длинные волосы», — добавила вторая.

Сейчас Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка от супруга Валерия Меладзе. Пара уже воспитывает двоих сыновей. Старший Константин появился на свет в 2004 году, а еще через десять лет родился младший сын Лука.