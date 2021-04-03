Повторный тест на COVID-19 президента Аргентины оказался положительным

Буэнос-Айрес, 3 апреля. Заявивший о заражении коронавирусом президент Аргентины Альберто Фернандес повторно прошел процедуру тестирования, результат которой подтвердил диагноз COVID-19.

Заявил об этом лечащий врач главы государства Федерико Сааведра. По его словам, самочувствие у пациента хорошее: симптомов не наблюдается и результаты анализов в норме. Стоит отметить, что 62-летний политик в январе получил первую инъекцию с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Ясно, что у него легкая форма течения болезни во многом благодаря защитному эффекту введенной вакцины», — добавил медик.

Позицию специалиста ранее поддержал сам Фернандес. В беседе с журналистами он заявил о хорошем состоянии благодаря эффекту вакцины. В другом случае сейчас ему было бы очень плохо, передает телеканал RT.